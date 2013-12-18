Нигерийские пираты взяли в заложники украинца - капитана нефтеносного танкера
16 декабря у берегов Нигерии пираты совершили нападение на нефтеносный танкер MT Althea (принадлежит греческой компании Medtankers, флаг Маршалловых островов), на борту которого находились 18 членов экипажа, из них 17 украинцев и один грек.
Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, по информации Посольства Украины в Нигерии, пираты разбили коммуникационное оборудование, забрали у команды мобильные телефоны и личное имущество членов экипажа, взяли в заложники капитана судна (гражданин Украины) и инженера (гражданин Греции) и на катере скрылись в направлении побережья Нигерии.
Во время нападения к заложникам не применялась физическая сила. Остальные члены экипажа не пострадали, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
МИД Украины, посольствами Украины в Нигерии и Греции во взаимодействии с компанией-судовладельцем и нигерийскими компетентными органами принимаются меры по установлению места содержания заложников и их освобождению.
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