В Одессе милиция проверяет сообщение о захвате заложницы в Приморском районе

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД в Одесской области, правоохранители прибыли в дом по улице Сегедская, 21-а для проверки информации о том, что в одной из квартир второго этажаудерживается заложница.

«Нам поступило сообщение о том, что там связали и удерживают под замком женщину. По словам соседей, данная квартира сдается. Сейчас в ней проживают мужчина и женщина. По отзывам жильцов дома, проживающая в данной квартире пара «довольно шумная и скандальная», - сообщили в управлении.

Сотрудники милиции связались с хозяйкой квартиры и потребовали предоставить ключи от сдаваемой жилой площади, однако та не пожелала этого делать. Правоохранители пообещали взломать дверь, чтобы проникнуть в квартиру и выяснить обстоятельства происшедшего.