СМИ: Власть Филиппин договорилась с исламистами о разделе власти на юге страны

Делегации правительства Филиппин и действующего в этой стране Фронта исламского освобождения моро (ФИОМ) договорились в Куала-Лумпуре относительно разделения власти на юге страны, сообщает в понедельник РИА Новости со ссылкой на новостной интернет-портал GMA News.

По мнению советника президента Филиппин по переговорам с повстанцами Тереситы Кинтос-Делес, заключенное соглашение "обеспечивает достижение истинной и действительной автономии для Бангсаморо" - так называется автономный район, который будет создан на юге Филиппин в соответствии с подписанным правительством и ФИОМ в октябре прошлого года рамочным соглашением. В июле этого года в рамках переговоров по конкретизации его условий стороны уже смогли договориться относительно раздела природных богатств острова Минданао.

Кинтос-Делес также заявила, что подписание нового соглашения последовало после "очень трудного раунда"переговоров.

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На Филиппинах преимущественно живут христиане, но на юге большинство составляют мусульмане. Конфликт между властями и ФИОМ, в рядах которого насчитываются 11-12 тысяч боевиков, длится около 40 лет. Его жертвами стали свыше 150 тысяч человек, при этом он препятствует разработке богатых запасов полезных ископаемых на юге страны. Существенный прогресс в урегулировании между ФИОМ и властями был достигнут после того, как в середине 2010 года президентом Филиппин стал Бенигно Акино.

В сделанном в Куала-Лумпуре совместном заявлении сторон отмечается, что как правительство, так и ФИОМ уверены, что смогут подписать последнее дополнительное соглашение - о нормализации - до января будущего года.

Рамочное соглашение предусматривает создание на юге Филиппин вместо существующего там ныне Автономного района мусульманского Минданао (АРММ) большего по размерам административного объединения Бангсаморо (Bangsamoro). Соответствующее законодательство должно быть разработано к 2015 году состоящей из 15 членов переходной комиссией и вынесено на утверждение национальным парламентом.