На Филиппинах исламисты сожгли тысячи домов, эвакуированы 120 тысяч человек

По данным Министерства социального благосостояния и развития страны, боевики сожгли тысячи домов.

За две недели боев в Замбоанге погибли не менее 128 человек, ранены 172. Захвачены в плен или сдались 111 боевиков, освобождены 172 захваченных ими заложника, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на национальные СМИ.

По словам официального представителя вооруженных сил Филиппин подполковника Рамона Сагалы, в настоящее время сопротивление продолжают от 30 до 40 повстанцев, которые держат в заложниках около 20 мирных жителей.

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Около 200 боевиков крупной организации филиппинских исламистов Фронт национального освобождения моро (ФНОМ) попытались 9 сентября захватить мэрию Замбоанги и провозгласить независимость южных районов страны. Поводом стало то, что правительство Филиппин подписало в октябре 2012 года новое мирное соглашение не с ФНОМ, а с более мощным Фронтом исламского освобождения моро (ФИОМ). Войска сорвали планы исламистов, после чего они захватили 200 заложников, которых использовали в качестве "живых щитов". В начале этой недели 4,5 тысячи военных при поддержке боевых вертолетов начали наносить удары по позициям боевиков.

ФНОМ долгое время был главной движущей силой войны между властями и исламистами, которая идет на юге Филиппин с 1974 года, однако в 1996 году подписал мирное соглашение. В 2001 году Фронт попытался поднять новое восстание, но оно было быстро подавлено, хотя только в Замбоанге тогда погибли десятки людей.