СМИ: Россия, как и США, прослушивает телефон Меркель

Как сообщает журнал Focus со ссылкой на собственные источники в органах государственной безопасности ФРГ, прослушка велась с территории посольства России в Берлине.

Всего немецким спецслужбам известно по меньшей мере о 120 российских разведчиках, работающих в Германии под видом дипломатов. Речь идет о сотрудниках СВР, ГРУ и ФСБ. В задачи половины из них входит вербовка информаторов в различных немецких ведомствах, цели оставшихся разведчиков в сообщении не уточняются, пишет Лента.ру.

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В целом мобильный телефон Меркель прослушивали не менее пяти государств. Как уточнил изданию один из источников, помимо США и России в их число входят Великобритания, Китай и КНДР, причем американцы и британцы уже признались в установке на крышах своих берлинских дипмиссий оборудования для радиоперехвата. Немецкие спецслужбы не исключают, что на самом деле радиоэлектронной разведкой в Берлине занимались еще несколько стран, однако уличить их в этом пока не удалось.

Собеседники журнала пояснили, что правительственный квартал Берлина крайне удобен для слежки за высокопоставленными политиками. Посольства в нем расположены практически рядом с органами государственной власти, что позволяет разведчикам прослушивать мобильные телефоны и перехватывать радиопереговоры прямо из своих дипмиссий.

При этом немецкие спецслужбы предупреждали политиков об опасности создания в Берлине отдельного правительственного квартала еще до их переезда из Бонна, где столица ФРГ располагалась до падения Берлинской стены и объединения Германии. Контрразведчики отмечали, что иностранным шпионам даже не нужно специальное оборудование, так как все необходимое для прослушки на таких дистанциях находится в свободной продаже.

Немецкие спецслужбы оценивают работу зарубежных разведок в стране как интенсивную. По их данным, только за последний год резиденты пытались завербовать около 100 сотрудников немецких государственных учреждений, которые, впрочем, немедленно сообщали об этом контрразведчикам. Точной информацией о числе своих граждан, согласившихся работать на другие государства, спецслужбы ФРГ не располагают. Тем не менее их число оценивается как незначительное и не несущее угрозы безопасности страны.