Greenpeace собрал залог для вызволения трех активистов

"Залог готов, мы готовы его внести в любое время", - сказал представитель пресс-службы Greenpeace. По его словам время внесения залога пока неизвестно, так как следственный комитет еще не предоставил счет, на который нужно перечислить сумму, сообщает РИА Новости.

По два миллиона рублей на каждого гринписовца было собрано через головной офис активистов, который базируется в Амстердаме, добавил представитель организации. Он не исключил, что залог может быть внесен в течение сегодняшнего дня.

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Как сообщал УНИАН, ранее Калининский суд Санкт-Петербурга отпустил под залог фигурантку дела о ЧП на нефтеплатофрме ”Приразломная”, судового врача Екатерину Заспу.

Активисты Greenpeace попытались 18 сентября подняться на нефтеплатформу ”Приразломная” в Печорском море для проведения акции против нефтедобычи в Арктике. На следующий день российские пограничники с вертолета высадились на борт судна Arctic Sunrise и отбуксировали его в Кольский залив.

Все 30 задержанных были арестованы, среди них – гражданин Украины Руслан Якушев. После акции на ”Приразломной” было возбуждено уголовное дело о пиратстве, однако потом статья была изменена на ”хулиганство”. Сначала арестованных по делу о ЧП на ”Приразломной” поместили в СИЗО Мурманска, затем их перевели в Санкт-Петербург.