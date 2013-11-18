Дело Arctic Sunrise: Одного из активистов впервые отпустили под залог

Суд Санкт-Петербурга отпустил под залог одного из активистов Greenpeace, которых обвиняют в хулиганстве в рамках ЧП на нефтеплатофрме "Приразломная", судового врача Екатерину Заспу.

Об этом международная организация Greenpeace сообщила в своем микроблоге Twitter .

В сообщении также отмечается, что этой первый случай в деле Arctic Sunrise, когда участника выпустили под залог.

Сумма внесенного залога не уточняется.

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Как сообщал УНИАН, активисты Greenpeace 18 сентября попытались в Печорском море подняться на нефтяную платформу "Приразломная" для проведения акции против нефтедобычи в Арктике. На следующий день российские пограничники с вертолета высадились на борт судна Arctic Sunrise и отбуксировали его в Кольский залив.

Активистов, среди которых украинец Руслан Якушев, доставили на берег и поместили в изоляторы временного содержания Мурманска и ближайших городов. Все 30 задержанных были арестованы. После акции на "Приразломной" было возбуждено уголовное дело о пиратстве, однако потом статья была изменена на "хулиганство".

Сначала арестованных по делу о ЧП на "Приразломной" поместили в СИЗО Мурманска, затем их перевели в Санкт-Петербург.