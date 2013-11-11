Greenpeace: Россия перевозит экипаж Arctic Sunrise в неизвестном направлении

30 активистов Greenpeace, задержанных в России после акции протеста на нефтяной платформе в Арктике, перевезены из Мурманска в неизвестном направлении.

Об этом сообщает международная организация Greenpeace, передает радио«Свобода».

Адвокат задержанных узнал о перевозке подзащитных, когда пытался встретиться с ними, говорится в сообщении.

Greenpeace настаивает на освобождении 28 своих активистов и двух журналистов и называет их задержание незаконным. Российские правоохранительные органы задержали их после 18 сентября, когда экологи пытались протестовать против бурения нефтяных скважин в Арктике.

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Предварительные обвинения в пиратстве представители государственного обвинения впоследствии заменили на «хулиганство».

Как сообщал УНИАН, в то же время утром 11 ноября Следственный комитет России заявил, что всех арестованных активистов "Гринпис" с судна Artic Sunrise переводят из Мурманска в СИЗО Санкт-Петербурга.

«С учетом того, что инкриминируемые деяния не относятся к юрисдикции судов Мурманской области при рассмотрении уголовного дела по существу, а следственный орган дислоцирован в городе Санкт-Петербурге, принято решение о переводе всех 30 обвиняемых в следственные изоляторы Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.