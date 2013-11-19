Суд отпустил под залог арестованного фотографа с судна Greenpeace

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию Greenpeace в своем микроблоге в Twitter.

”Калининский суд Санкт-Петербурга принял решение выпустить фотографа Дениса Синякова под залог 2 миллиона рублей”, - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Калининский суд Санкт-Петербурга отпустил под залог фигурантку дела о ЧП на нефтеплатофрме ”Приразломная”, судового врача Екатерину Заспу.

Активисты Greenpeace попытались 18 сентября подняться на нефтеплатформу ”Приразломная” в Печорском море для проведения акции против нефтедобычи в Арктике.

На следующий день российские пограничники с вертолета высадились на борт судна Arctic Sunrise и отбуксировали его в Кольский залив. Все 30 задержанных были арестованы, среди них – гражданин Украины Руслан Якушев.

После акции на ”Приразломной” было возбуждено уголовное дело о пиратстве, однако потом статья была изменена на ”хулиганство”.

Сначала арестованных по делу о ЧП на ”Приразломной” поместили в СИЗО Мурманска, затем их перевели в Санкт-Петербург.