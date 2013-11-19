Суд отпустил под залог арестованного фотографа с судна Greenpeace
Суд в Санкт-Петербурге вынес решение об освобождении под залог фотографа Дениса Синякова, фигуранта дела о ЧП на нефтеплатформе ”Приразломная” в Печорском море.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию Greenpeace в своем микроблоге в Twitter.
”Калининский суд Санкт-Петербурга принял решение выпустить фотографа Дениса Синякова под залог 2 миллиона рублей”, - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Калининский суд Санкт-Петербурга отпустил под залог фигурантку дела о ЧП на нефтеплатофрме ”Приразломная”, судового врача Екатерину Заспу.
Активисты Greenpeace попытались 18 сентября подняться на нефтеплатформу ”Приразломная” в Печорском море для проведения акции против нефтедобычи в Арктике.
На следующий день российские пограничники с вертолета высадились на борт судна Arctic Sunrise и отбуксировали его в Кольский залив. Все 30 задержанных были арестованы, среди них – гражданин Украины Руслан Якушев.
После акции на ”Приразломной” было возбуждено уголовное дело о пиратстве, однако потом статья была изменена на ”хулиганство”.
Сначала арестованных по делу о ЧП на ”Приразломной” поместили в СИЗО Мурманска, затем их перевели в Санкт-Петербург.