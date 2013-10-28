Украинцу с судна Arctic Sunrise предъявлено обвинение в хулиганстве

Об этом сообщила сегодня РИА «Новости» пресс-секретарь организации Юлия Пронина.

"Мы знаем о том, что обвинения в хулиганстве сегодня предъявлены нашему коку Руслану Якушеву. Раньше обвинения получили еще три человека - Андрей Аллахвердов, Екатерина Заспа и Гизем Ахан", - сказала собеседница агентства. При этом, по ее словам, обвинения в пиратстве с активистов пока не сняты.

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Пресс-секретарь также добавила, что процедура предъявления обвинений продолжается в региональном Следственном управлении Следственного комитета РФ.

Как сообщалось, активисты «Гринпис» попытались 18 сентября в Печорском море подняться на нефтяную платформу "Приразломная" компании "Газпром нефть шельф" для проведения акции против нефтедобычи в Арктике.

На следующий день на борт судна Arctic Sunrise высадились российские пограничники. Все 30 активистов «Гринпис» были арестованы, среди них - украинец Якушев.

24 сентября Следственный комитет РФ возбудил в отношении активистов дело о пиратстве.

23 октября следователи переквалифицировали уголовное дело по факту нападения на платформу «Приразломная» со статьи «пиратство» на статью «хулиганство».

24 октября Мурманский областной суд отклонил апелляцию гражданина Украины Якушева с судна Artic Sunrise и оставил его под арестом до 24 ноября.