Компания «Татарстан» приостановила эксплуатацию Boeing 737

Об этом 18 ноября сообщается на официальном сайте компании.

Как пояснил министр транспорта РФ Максим Соколов, после крушения Boeing 737-500 у авиакомпании остался один «Боинг». Министр отметил, что самолету 23 года, и вопрос его дальнейшей эксплуатации будет решаться в ходе проверки Ространснадзора, Росавиации и СК, пишет Лента.ру.

По теме: В сети появились кадры крушения самолета в Казани (видео)

Точную модель оставшегося у «Татарстана» «Боинга» министр не назвал. Судя по данным, опубликованным на сайте авиакомпании, речь идет о Boeing 737-400.

Ранее Соколов также заявлял, что запрета на эксплуатацию Boeing 737 для всех российских авиакомпаний пока не будет.

Вечером 17 ноября при заходе на посадку в аэропорту Казани разбился принадлежавший «Татарстану» Boeing 737-500. В результате крушения погибли все находившиеся на борту 50 человек: 44 пассажира и шесть членов экипажа.