Компания «Татарстан» приостановила эксплуатацию Boeing 737
Авиакомпания «Татарстан» объявила, что временно приостанавливает эксплуатацию пассажирских самолетов типа Boeing 737.
Об этом 18 ноября сообщается на официальном сайте компании.
Как пояснил министр транспорта РФ Максим Соколов, после крушения Boeing 737-500 у авиакомпании остался один «Боинг». Министр отметил, что самолету 23 года, и вопрос его дальнейшей эксплуатации будет решаться в ходе проверки Ространснадзора, Росавиации и СК, пишет Лента.ру.
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Точную модель оставшегося у «Татарстана» «Боинга» министр не назвал. Судя по данным, опубликованным на сайте авиакомпании, речь идет о Boeing 737-400.
Ранее Соколов также заявлял, что запрета на эксплуатацию Boeing 737 для всех российских авиакомпаний пока не будет.
Вечером 17 ноября при заходе на посадку в аэропорту Казани разбился принадлежавший «Татарстану» Boeing 737-500. В результате крушения погибли все находившиеся на борту 50 человек: 44 пассажира и шесть членов экипажа.