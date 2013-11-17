В аэропорту Казани при посадке взорвался самолет, все пассажиры погибли (фото)

Самолет "Боинг", следовавший рейсом Москва-Казань, разбился при посадке в Казани, сообщила РИА Новости официальный представитель МЧС России Ирина Россиус.

По предварительным данным, на борту находились 50 человек, все погибли. Россиус уточнила, что самолет разбился в 19:30 мск при заходе на посадку, произошел взрыв.

"Все силы Приволжского регионального центра МЧС приведены в повышенную готовность. Из Москвы в Казань готовы вылететь специалисты "Центроспаса", - сообщила Россиус.

По данным МЧС РФ, самолет Boeng 737 взорвался.

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"(Было) три попытки ухода на второй круг. Boeing 737-500 авиакомпании "Татарстан"следовал из Москвы в Казань. Самолет столкнулся с землей на летном поле аэродрома. На борту находились 44 пассажира и шесть членов экипажа. Сведения о пострадавших выясняются. На месте проводятся аварийно-спасательные работы", - сказал представитель Росавиации.

Как сообщил источник в правоохранительных органах республики, "самолет при заходе на посадку носом ударился об взлетно-посадочную полосу".

По данным СК РФ, самолет совершал рейс номер 363 из московского аэропорта "Домодедово".