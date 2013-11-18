В сети появились кадры крушения самолета в Казани (видео)

На кадрах видно, как едва различимый силует самолета практически вертикально падает на землю, после чего окрестности озаряет мощнейший взрыв, сообщает Life news.

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Как сообщал УНИАН, пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании "Татарстан" 17 ноября разбился во время посадки в аэропорту Казани. Авиакатастрофа, по предварительным данным, унесла жизнь шести членов экипажа и 44 пассажиров. Среди погибших в аварии самолета сын Президента Татарстана Ирек Минниханов и председатель управления ФСБ РФ по Татарстану Александр Антонов.