В сети появились кадры крушения самолета в Казани (видео)
14:43, 18 ноября 2013Мир
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Следователи СКР изучают видеозапись падения самолета с 44 пассажирами и 6 членами экипажа на борту в аэропорту столицы Татарстана.
На кадрах видно, как едва различимый силует самолета практически вертикально падает на землю, после чего окрестности озаряет мощнейший взрыв, сообщает Life news.
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Как сообщал УНИАН, пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании "Татарстан" 17 ноября разбился во время посадки в аэропорту Казани. Авиакатастрофа, по предварительным данным, унесла жизнь шести членов экипажа и 44 пассажиров. Среди погибших в аварии самолета сын Президента Татарстана Ирек Минниханов и председатель управления ФСБ РФ по Татарстану Александр Антонов.
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