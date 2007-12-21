Отныне «шенгенская зона» насчитывает 24 страны

В ночь с четверга на пятницу открыли границы внутри расширенной “шенгенской зоны”, к которой присоединились 9 государств. Руководство ЕС, вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель и ее чешским и польским коллегами примут участие в торжествах по этому поводу, которые состоятся в пятницу, передает Немецкая волна.

В полночь первыми присоединились к “шенгенской зоне” Латвия, Литва и Эстония. Из-за разницы во времени они открыли КПП на границах с другими странами ЕС на час раньше остальных. В то же время уже в четверг в Венгрии, Словении и Чехии состоялись символические церемонии демонтажа контрольно-пропускных пунктов. Теперь “шенгенская зона” насчитывает 24 страны, где живут 400 миллионов людей. Именно они в настоящее время могут проехаться от Эстонии до Португалии беспрепятственно, не предъявляя паспорт. Впрочем, в аэропортах проверки останутся еще до марта. По словам президента Европарламента Ханса Герда Петеринга, отмена пограничного контроля внутри ЕС является новым шагом на пути объединения европейского континента и еще большей интеграции Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Мальты, Польши, Словакии, Словении и Чехии в Евросоюз.