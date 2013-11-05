Чернобыль попал на третье место среди самых загрязненных мест планеты
В новом докладе Блексмитивського института названы 10 самых загрязненных мест планеты.
Эксперты назвали 10 самых загрязненных мест на Земле, Чернобыль – на третьем месте.
Как пишет Time, хотя основное внимание общественности привлечено к изменению климата, самую большую опасность для здоровья человека представляет не глобальное потепление, а промышленное загрязнение.
"Зачастую эта проблема актуальна в бедных городах, где заводы, электростанции и предприятия химической промышленности не подвергаются почти никакой регуляции. В новом докладе Блэксмитовского института - неправительственной организации, занимающейся вопросами промышленных загрязнений - говорится, что промышленные загрязнения представляют опасность для здоровья более 200 млн человек по всему миру, нередко из-за увеличения опасности онкологических, респираторных и прочих заболеваний", - отмечает автор статьи Брайан Уолш.
Но есть и хорошая новость: устранение промышленных загрязнений такого рода зачастую оказывается гораздо дешевле и проще, чем взаимодействие с повсеместной проблемой изменения климата. Международное сообщество должно заняться этим, призывает автор.
В докладе названы десять наиболее загрязненных мест планеты:
- Агбогблоши, Гана;
- река Читарум, Индонезия;
- Чернобыль, Украина;
- Дзержинск, Россия;
- Хазарибагх, Бангладеш;
- Кабве, Замбия;
- Калимантан, Индонезия;
- Матанса-Риачуэло, Аргентина;
- дельта Нигера, Нигерия;
- Норильск, Россия.