Керри подтвердил планы США развернуть систему ПРО в Польше

Соединенные Штаты Америки не планируют отказываться от размещения в Польше элементов системы противоракетной обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Государственный секретарь США Джон Керри заявил сегодня в Варшаве после переговоров с министром иностранных дел Радославом Сикорским.

"Ничего не изменилось, планы (по размещению ПРО в Польше) остаются абсолютно в силе", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Керри напомнил, что элементы американской системы ПРО должны быть установлены в Польше в 2018 году.

"Очевидно, что мы выполним свои обязательства работать вместе с правительством Польши по этому вопросу", - добавил Керри.

Как сообщал УНИАН, в конце октября этого года в Румынии началось строительство американской базы, которая должна стать частью системы американской ПРО в Европе, элементы которой также должны появиться в Польше и будут размещены на военных кораблях.

США утверждает, что устанавливает в Европе систему ПРО для защиты от возможного нападения со стороны Ирана, но Россия видит в ней угрозу для своей безопасности и угрожает в ответ разместить дополнительные ракеты на своей западной границе, в частности, в Калининградской области на север от Польши.

Справка УНИАН. Президента США Барак Обама в августе 2009 года отказался от планов своего предшественника Джорджа Буша разместить стационарные элементы ПРО в Польше и Чехии, заявив вместо этого о намерении создать мобильную систему противоракетной защиты.

Элементы мобильной системы планируется разместить на кораблях, а также в государствах Восточной Европы.