Развертывание наземной части ЕвроПРО начнется в Румынии до конца октября
00:37, 23 октября 2013Мир
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В рамках проекта создания НАТО системы противоракетной обороны Европы до конца октября в Румынии начнется развертывание наземной противоракетной системы AEGIS.
Развертывание наземной части системы ЕвроПРО начнется в Румынии до конца октября
Об этом сказал генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, сообщает РИА «Новости».
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”Развертывание в Румынии наземной противоракетной системы AEGIS начнется до конца октября”, - сказал он журналистам в Брюсселе по завершении первого дня двухдневной встречи министров обороны 28 стран НАТО.
Расмуссен напомнил, что в 2012 году на саммите НАТО в Чикаго было объявлено о запуске первой фазы системы ЕвроПРО.
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