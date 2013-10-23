Развертывание наземной части ЕвроПРО начнется в Румынии до конца октября

Об этом сказал генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, сообщает РИА «Новости».

По теме: В США ставят под сомнение эффективность ПРО в Европе

”Развертывание в Румынии наземной противоракетной системы AEGIS начнется до конца октября”, - сказал он журналистам в Брюсселе по завершении первого дня двухдневной встречи министров обороны 28 стран НАТО.

Расмуссен напомнил, что в 2012 году на саммите НАТО в Чикаго было объявлено о запуске первой фазы системы ЕвроПРО.