В канадском аэропорту загорелся авиалайнер, есть пострадавшие (фото)

По данным канадского портала Canoë, всего пострадали семеро человек, однако двое от госпитализации отказались. Некоторые из них получили травмы в ходе спуска по эвакуационным трапам, другие отравились угарным газом.

Инцидент произошел около пяти вечера в понедельник, 4 ноября, по местному времени (около двух ночи 5 ноября по Москве). Возгорание началось в багажном отсеке в задней части самолета Boeing 767, сообщает Lenta.ru.

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Была объявлена эвакуация 250 пассажиров и экипажа лайнера. Экстренным службам, подоспевшим к месту происшествия, удалось быстро потушить пожар.