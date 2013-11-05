В канадском аэропорту загорелся авиалайнер, есть пострадавшие (фото)
09:34, 05 ноября 2013Мир
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В аэропорту Монреаля загорелся самолет авиакомпании Royal Air Maroc, выполнявший рейс из Касабланки. В результате инцидента пятеро человек были доставлены в больницы, сообщает Agence France-Presse.
В аэропорту Монреаля загорелся авиалайнер / Фото : twitter, @AviationSafety
По данным канадского портала Canoë, всего пострадали семеро человек, однако двое от госпитализации отказались. Некоторые из них получили травмы в ходе спуска по эвакуационным трапам, другие отравились угарным газом.
Инцидент произошел около пяти вечера в понедельник, 4 ноября, по местному времени (около двух ночи 5 ноября по Москве). Возгорание началось в багажном отсеке в задней части самолета Boeing 767, сообщает Lenta.ru.
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Была объявлена эвакуация 250 пассажиров и экипажа лайнера. Экстренным службам, подоспевшим к месту происшествия, удалось быстро потушить пожар.
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