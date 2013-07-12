В лондонском аэропорту Хитроу загорелся самолет
20:36, 12 июля 2013Мир
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В лондонском аэропорту Хитроу из-за возгорания самолета "Эфиопских авиалиний” закрыты все полосы.
В лондонском аэропорту Хитроу из-за возгорания самолета закрыты все полосы / Фото : theuk2012.wordpress.com
Как сообщили в администрации аэропорта, по предварительным данным, пострадавших в результате пожара на борту самолета "Эфиопских авиалиний" в аэропорту Хитроу нет.
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"Произошло возгорание на борту самолета "Эфиопских авиалиний", по предварительным данным, пострадавших нет. Аэропорт временно закрыт для взлета и посадки", - рассказал по телефону представитель аэропорта, сообщает РИА Новости.
Он отказался говорить об обстоятельствах инцидента, уточнив лишь, что пожар произошел на стоящем в аэропорту самолете.
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