В лондонском аэропорту Хитроу загорелся самолет

Как сообщили в администрации аэропорта, по предварительным данным, пострадавших в результате пожара на борту самолета "Эфиопских авиалиний" в аэропорту Хитроу нет.

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"Произошло возгорание на борту самолета "Эфиопских авиалиний", по предварительным данным, пострадавших нет. Аэропорт временно закрыт для взлета и посадки", - рассказал по телефону представитель аэропорта, сообщает РИА Новости.

Он отказался говорить об обстоятельствах инцидента, уточнив лишь, что пожар произошел на стоящем в аэропорту самолете.