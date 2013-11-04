Израиль намерен возобновить строительство на Западном берегу

Израильская поселенческая деятельность и ее неприятие палестинцами стали в 2010 году причиной срыва мирного процесса, который американским посредникам удалось реанимировать три месяца назад. Палестинцы говорят об отсутствии прогресса на возобновившихся переговорах и обвиняют Израиль в попытке выиграть время для расширения присутствия на Западном берегу и в спорных районах Иерусалима, где уже живут свыше полумиллиона израильтян, сообщает РИА Новости.

Власти Израиля опубликовали извещения о приеме заявок от потенциальных подрядчиков на возведение 1 тысячи 31 единицы жилья - квартир или односемейных домов - в различных поселениях Западного берега. Еще 828 единиц будут строить в Восточном Иерусалиме.

"Тендер - это последняя стадия перед началом строительства. Через несколько месяцев после публикации объявлений будут выбраны подрядчики-победители, которые смогут обратиться за разрешениями на строительство и спустя еще несколько недель или месяцев приступить к работам", - объяснила израильская правозащитная организация "Шалом Ахшав" ("Мир сейчас"), которая занимается мониторингом поселенческой деятельности.