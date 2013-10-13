Военные обнаружили туннель, ведущий из сектора Газа в Израиль (фото)

По словам израильских военных, палестинские террористы планировали использовать туннель длиной в 2,5 км для осуществления нападений и похищений в Израиле, передает Русская служба Би-Би-Си.

Газа находится под контролем палестинского исламистского движения ХАМАС.

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В 2006 году боевики ХАМАС использовали подобный туннель для захвата израильского солдата Гилада Шалита, которого позднее обменяли на сотни палестинских заключенных.