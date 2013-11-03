В нигерийской церкви затоптали насмерть не менее 17 человек

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Инцидент произошел в одном из населенных пунктов штата Анабра. Издание Daily Times of Nigeria приводит другие данные и заявляет о гибели почти 30 человек, о госпитализации около 200 пострадавших.

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По данным агентства, в церкви проходило всенощное бдение по случаю Дня всех святых. Как пишет Daily Times of Nigeria, мероприятие посетили местные политики, в том числе губернатор штата Питер Оби, который покинул здание незадолго до начала давки.

Нигерийские СМИ выдвигают различные версии событий, ставших непосредственной причиной давки. По одним данным, паника среди прихожан могла быть вызвана ложными сообщениями о пожаре, другие СМИ пишут, что к давке привели стычки между сторонниками и противниками губернатора.

Местные власти начали расследование инцидента.