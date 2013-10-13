В Индии более 70 человек погибли в результате давки у храма (фото)

Число жертв массовой давки, произошедшей в воскресенье у одного из храмов центрального индийского штата Мадхья-Прадеш, превысило 70 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Times of India.

Ранее сообщалось о 60 жертвах. Травмы получили более 100 прихожан. Число жертв может возрасти.

В воскресенье несколько сот тысяч человек собрались у расположенного вблизи города Ратанграх храма Мандула Деви, чтобы отметить праздник Дурга-Пуджа, посвященный богине Дурге. По данным источников телеканала NDTV, давка началась после того как кто-то пустил слух, что мост над рекой Синд перед храмом вскоре обрушится. В момент давки на мосту находилось около 25 тысяч человек, передает телеканал IBN.

Разъяренные люди обвинили полицейских в неспособности предотвратить трагедию и начали закидывать их камнями. Шесть стражей порядка были ранены.

Власти штата начали расследование обстоятельств трагедии.

Читайте также: На открытии Французской весны в Киеве образовалась давка

Во время религиозных праздников в Индии часто случаются давки, жертвами которых становятся десятки и сотни человек. Так, в феврале этого года на железнодорожной станции в Аллахабаде в северном штате Уттар-Прадеш произошла давка, унесшая жизни 36 человек. Поэтому власти традиционно принимают усиленные меры для обеспечения безопасности.