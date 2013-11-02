Американец заявил права на награду в $25 млн за поимку бен Ладена

В письме юридической фирмы Loevy & Loevy, адресованном директору ФБР Джеймсу Коми, утверждается, что Том Ли получил сведения о том, что террорист скрывается в городе Абботабад от одного из сотрудников пакистанской разведки. После этого, еще в 2003 году, бизнесмен раскрыл властям США координаты убежища лидера международной террористической организации "Аль-Каида", сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

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Награда за поимку бен Ладена в размере 25 миллионов долларов была предложена госдепартаментом в рамках программы Rewards for Justice ("Награда за правосудие"). Лидер "Аль-Каиды" Усама бен Ладен, на которого Вашингтон возложил ответственность за теракты 11 сентября 2001 года в США, был убит бойцами американского спецназа в ночь на 2 мая 2011 года в укрепленном доме близ города Абботабад на севере Пакистана.

В конце мая того же года власти заявили, что награда не достанется никому, так как операцию по его ликвидации подготовили исключительно на основе данных радиоэлектронной разведки.

Получить комментарий самого Ли, его юристов или ФБР агентству не удалось.