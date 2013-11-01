ВВС Израиля нанесли удар по сирийской военной базе

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN, который цитирует представителя администрации США.

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Ранее источник в армии Сирии сообщал, что утром в четверг была атакована военная база в Сирии между Латакией и Джабле, где находятся комплексы ПВО российского производства. О взрыве на объекте, где предположительно хранились ракеты, сообщали и израильские СМИ.