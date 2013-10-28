Израиль нанес ответный удар по Сектору Газа - СМИ
10:38, 28 октября 2013Мир
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Израильская авиация нанесла удар по сектору Газа спустя несколько часов после того, как палестинские боевики подвергли ракетному обстрелу юг Израиля
Израиль ударил по Сектору Газа
О целях бомбардировки и количестве жертв пока не известно, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную радиостанцию Аль-Кудс.
По данным радио, удар был нанесен по западу города Газы. В этом районе расположен крупный тренировочный лагерь правящего в анклаве исламистского движения ХАМАС.
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Ранее батарея противоракетной обороны "Железный купол" перехватила реактивный снаряд, выпущенный из сектора Газа в направлении южного израильского города Ашкелона, где живут свыше 100 тысяч человек.
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