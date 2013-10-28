Израиль нанес ответный удар по Сектору Газа - СМИ

10:38, 28 октября 2013
Мир
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Израильская авиация нанесла удар по сектору Газа спустя несколько часов после того, как палестинские боевики подвергли ракетному обстрелу юг Израиля

Израиль ударил по Сектору Газа

О целях бомбардировки и количестве жертв пока не известно, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную радиостанцию Аль-Кудс.

По данным радио, удар был нанесен по западу города Газы. В этом районе расположен крупный тренировочный лагерь правящего в анклаве исламистского движения ХАМАС.

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Ранее батарея противоракетной обороны "Железный купол" перехватила реактивный снаряд, выпущенный из сектора Газа в направлении южного израильского города Ашкелона, где живут свыше 100 тысяч человек.

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