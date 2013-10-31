В Болгарии начали строить российский газопровод в обход Украины

Старт строительству болгарского участка газопровода "Южный поток" дан сегодня в Софии. Реализация проекта началась с торжественной церемонии сварки первого стыка будущей газокомпрессорной станции близ села Расово на северо-западе Болгарии.

В Софии в здании болгарского правительства премьер-министр республики Пламен Орешарски, министр экономики и энергетики Драгомир Стойнев, министр энергетики РФ Александр Новак и председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер в прямом эфире следили за церемонией старта проекта, сообщает ИТАР-ТАСС.

Наземный участок "Южного потока" начинается именно в Болгарии. В целях реализации европейской сухопутной части проекта Россия подписала межправительственные соглашения с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Австрией и Хорватией. Эти соглашения предусматривают подготовку технико-экономических обоснований строительства "Южного потока" на территории каждой из стран-участниц проекта, а также создание совместных предприятий "Газпрома" и местных энергетических компаний, уполномоченных для реализации газопровода.

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В 3 квартале 2011 года была завершена разработка сводного технико-экономического обоснования "Южного потока", объединившего в себе ТЭО морского участка, а также ТЭО строительства национальных участков газопровода по территории стран Южной и Центральной Европы.

Морской участок "Южного потока" пройдет по дну Черного моря от компрессорной станции "Русская" на российском побережье до побережья Болгарии. Общая протяженность черноморского участка составит около 900 км, максимальная глубина - более двух километров.

Партнерами "Газпрома" по реализации морской части проекта выступают итальянский концерн Eni, германская Wintershall и французская EDF.Первые поставки газа запланированы на конец 2015 года.