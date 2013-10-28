СМИ: Франция систематически передает разведданные спецслужбам США

Об этом, как сообщает РИА Новости, пишет издание Suddeutsche Zeitung со ссылкой на документы, предоставленные экс-сотрудником Агентства национальной безопасности Эдвардом Сноуденом.

В начале этой недели отношения Франции и США омрачил очередной виток шпионского скандала. Газета Monde сообщила, что сотрудники Агентства национальной безопасности США (АНБ) в период с 10 декабря 2012 года по 8 января 2013 года перехватили 70,3 миллиона телефонных разговоров французов. Реакция французский властей последовала незамедлительно: американский посол в Париже был вызван в МИД страны, а президент Франсуа Олланд провел телефонные переговоры с Бараком Обамой и заявил о "крайнем неодобрении" слежки за французами.

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По данным Suddeutsche Zeitung, несмотря на возмущение, власти Франции тесно сотрудничают с США в разведдеятельности. Франция подписала соглашение под кодовым названием Lustre ("Блеск"), по которому французские спецслужбы работают совместно со странами системы Five Eyes ("Пять глаз"). Эта система, хорошо известная под названием "Эшелон", базируется на соглашении о совместной радиоэлектронной разведке между пятью странами — США, Великобританией, Канадой, Австралией и Новой Зеландией.

Французские спецслужбы "систематически передавали им информацию", отмечает издание. В документах среди стран, не входящих в союз, но имеющих соглашения с ним, упоминаются также Израиль, Швеция и Италия.

Очередные публикации о слежке АНБ заставили лидеров стран ЕС вновь поднять вопрос о доверии в отношениях с США. Глава Франции призвал установить сотрудничество между французскими и американскими разведывательными службами.

На следующей неделе Олланд и канцлер ФРГ Ангела Меркель запланировали специальную встречу, чтобы обсудить инцидент с прослушиванием телефонов американскими спецслужбами. Ряд стран ЕС может присоединиться к этим переговорам