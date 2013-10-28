Приднестровский МИД жалуется Украине и России на Молдову

МИД Приднестровья проинформировал послов Украины и России в Молдове об односторонних действиях Кишинева в Зоне безопасности и просит содействия в стабилизации ситуации.

Как сообщает РИА Новости, по информации пресс-службы внешнеполитического ведомства Приднестровья, 18 октября члены Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от Приднестровья зафиксировали установку молдавскими силовиками пункта погранично-миграционного контроля на трассе "Криуляны - Дубоссары" и начало строительства бетонного сооружения с правой стороны плотины Дубоссарской ГЭС. 22 октября сотрудники молдавской полиции, несущие службу на правой стороне плотины Дубоссарской ГЭС, без согласования с ОКК выдвинули свой пост на 200-250 м по плотине в сторону города Дубоссары.

Установка властями Молдовы пунктов миграционного контроля на границе с Приднестровьем (пять из которых находится непосредственно в Зоне безопасности) была осуществлена без согласования с ОКК, считает МИД Приднестровья. Кроме того, в Бендерах "продолжает нелегитимную деятельность" отделение учета и документирования населения госпредприятия "Регистру" Министерства информационных технологий и связи Молдовы.

Все это, по мнению Тирасполя, "не способствуют сохранению стабильности и укреплению атмосферы доверия".

МИД Приднестровья заявляет, что приднестровская сторона оставляет за собой право принять до 1 декабря "адекватные меры реагирования, направленные на восстановление нормального взаимодействия в Зоне безопасности в рамках существующих документов".