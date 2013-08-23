Посол рассказал о приднестровских планах Украины

Об этом заявил в пятницу украинский посол в Молдове Сергей Пирожков на пресс-конференции в Кишиневе.

Украина 1 января 2013 года сменила Ирландию на посту председательствующей страны в ОБСЕ. Глава украинского МИД Леонид Кожара сразу же заявил, что одним из приоритетов председательства страны в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе станет урегулирование затянувшихся конфликтов, сообщает РИА Новости.

Как отметил посол, Киев на посту председателя ОБСЕ содействует диалогу на высоком уровне между Кишиневом и Тирасполем. Дипломат сообщил о предварительной договоренности с Берлином о проведении до конца года в Германии конференции по приднестровскому урегулированию.

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"Надеемся, что до конца года между премьер-министром Молдавии Юрием Лянкэ и лидером Приднестровья Евгением Шевчуком состоится встреча, которая придаст новое дыхание решению накопившихся вопросов. В частности, речь идет о возможном подписании протокола о свободе передвижения. Он должен открыть путь к функционированию моста в районе Гура Быкулуй и развитию европейского транспортного коридора Запад - Брест - Одесса", - сказал Пирожков.

Он напомнил, что эксперты уже провели целый ряд дискуссий по данному документу, однако остались некоторые моменты, которые застопорили подготовку протокола.

"Стороны должны будут также поднять вопрос о железнодорожных перевозках между Молдавией и Приднестровьем, так как срок действующего соглашения истекает в сентябре", - добавил украинский дипломат.

В переговорах по приднестровскому урегулированию участвуют Молдавия и Приднестровье - как стороны конфликта, РФ, Украина и ОБСЕ - как посредники, Евросоюз и США - как наблюдатели.