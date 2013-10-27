От США ждут разъяснений относительно возможного прослушивания президента Южной Кореи
15:17, 27 октября 2013Мир
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Южная Корея направила США официальный запрос с требованием разъяснить ситуацию с возможным прослушиванием телефона Президента Пак Кын Хе и ее предшественников.
В Южной Корее обеспокоены информацией о шпионаже
Как сообщает ИТАР-ТАСС, об этом заявил официальный представитель правительства Южной Кореи, комментируя сообщения СМИ о том, что американская разведка якобы перехватывала переговоры лидеров государств.
"Правительство пристально следит за этой проблемой и готово дать жесткий ответ, если данная информация подтвердится", - подчеркнули в правительстве, отметив, что пока никакой реакции со стороны Вашингтона не последовало.
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Ранее британская газета "Гардиан" распространила сообщения о том, что Агентство национальной безопасности США перехватывало телефонные разговоры лидеров 35 стран мира.
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