От США ждут разъяснений относительно возможного прослушивания президента Южной Кореи

Как сообщает ИТАР-ТАСС, об этом заявил официальный представитель правительства Южной Кореи, комментируя сообщения СМИ о том, что американская разведка якобы перехватывала переговоры лидеров государств.

"Правительство пристально следит за этой проблемой и готово дать жесткий ответ, если данная информация подтвердится", - подчеркнули в правительстве, отметив, что пока никакой реакции со стороны Вашингтона не последовало.

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Ранее британская газета "Гардиан" распространила сообщения о том, что Агентство национальной безопасности США перехватывало телефонные разговоры лидеров 35 стран мира.