В Сирии уничтожили часть оборудования, связанного с химоружием

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проверили в Сирии 17 объектов, связанных с химическим оружием, и на 14 из них уничтожили оборудование.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте ОЗХО.

"Инспекции были проведены на 17 объектах. На 14 объектах инспекторы провели уничтожение важного оборудования, чтобы вывести мощности из рабочего состояния", - сообщает организация.

По теме: США хотят, чтобы все сирийское химоружие вывезли за пределы страны

Инспекции проводит передовая группа ОЗХО и ООН примерно из 60 человек. Эта миссия должна обеспечить полное уничтожение сирийского химического оружия к середине 2014 года. Гендиректор организации Ахмет Узюмджю 9 октября заявил, что экспертам "в ближайшие дни и недели" предстоит посетить с инспекцией более 20 объектов из числа раскрытых Дамаском.

Согласно решению ОЗХО об уничтожении химоружия в Сирии, принятому 27 сентября, инспекции объектов из списка, предоставленного Сирией, должны завершиться к концу октября. Кроме того, эксперты должны как можно быстрее посетить объекты, на которые могут указать другие страны-члены организации.