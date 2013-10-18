США хотят, чтобы все сирийское химоружие вывезли за пределы страны

Госсекретарь США Джон Керри считает, что все сирийское химическое оружие нужно складировать в одном месте, а затем вывезти на корабле из страны для его дальнейшего уничтожения. Об этом он заявил в интервью Национальному общественному радио, сообщает Russia Today.

«Я надеюсь, что большая часть данного материала будет максимально быстро вывезена в одно место, на корабль, а затем удалена из региона, - сказал он. - И это часть соглашения, которое мы выработали».

По словам главы американской дипломатии, работа по уничтожению сирийского химоружия может быть доведена до конца и без Башара Асада. «Эти вооружения могут быть удалены вне зависимости от того, будет Асад находиться в Сирии или нет, поскольку мы знаем места их складирования, они задекларированы и охраняются», - добавил Керри.

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В свою очередь президент США Барак Обама по итогам встречи с председателем Совета министров Италии Энрико Леттой заявил, что начало процесса уничтожения химоружия в Сирии можно считать успешным, сообщает ИТАР-ТАСС.

«Мы верим в необходимость развивать этот успех или, по крайней мере, хороший старт. Италия всегда оказывала гуманитарную помощь Сирии, и мы хотим в этом сотрудничать, чтобы облегчить страдания людей и обеспечить политический переход, который позволит населению вернуться в свои дома и положить конец убийствам», - заявил Обама.

Напомним, что конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Гражданская война унесла жизни уже свыше 100 тыс. человек. Правительственным войскам противостоят отряды боевиков, принадлежащих к разным вооружённым формированиям, в которых действуют в том числе иностранные наёмники.