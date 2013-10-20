В Аргентине электричка протаранила здание вокзала: пострадали 80 человек

Как передает русская служба Би-Би-Си, пострадали в основном пассажиры электрички.

Локомотив протаранил железнодорожные упоры, въехал в здание станции и застрял между ее полом и потолком.

Причины инцидента до сих пор не известны.

На этом же вокзале год назад в похожей аварии погиб 51 человек.