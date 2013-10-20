В Аргентине электричка протаранила здание вокзала: пострадали 80 человек
11:22, 20 октября 2013Мир
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В столице Аргентины Буэнос-Айресе пригородный поезд не успел затормозить на тупиковом пути и врезался в здание вокзала Онсе, ранив по меньшей мере 80 человек
Как передает русская служба Би-Би-Си, пострадали в основном пассажиры электрички.
Локомотив протаранил железнодорожные упоры, въехал в здание станции и застрял между ее полом и потолком.
Причины инцидента до сих пор не известны.
На этом же вокзале год назад в похожей аварии погиб 51 человек.
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