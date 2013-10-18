Докладчик ООН призвал США рассекретить данные о жертвах атак беспилотников

В этой связи в документе содержится призыв к Соединенным Штатам рассекретить информацию о применении беспилотников и точное число жертв среди мирных жителей.

Документ составлен для Генеральной Ассамблеи ООН специальным докладчиком по вопросу о защите прав человека в борьбе с терроризмом, англичанином Беном Эммерсоном, сообщает РИА Новости.

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Правительство Пакистана предоставило ему "документированные статистические данные, по меньшей мере, о 330 ударах с беспилотных летательных аппаратов в районе племенных территорий федерального управления, имевших место с 2004 года". По информации правительства, отмечается в докладе, общее число убитых в результате ударов с беспилотных летательных аппаратов составило не менее 2,2 тысячи, а число тяжело раненых - не менее 600 человек.

Правительству Пакистана удалось подтвердить, что "в результате ударов с беспилотных летательных аппаратов было убито не менее 400 гражданских лиц и еще 200 были сочтены возможными некомбатантами", сообщает Эммерсон.

В Афганистане, по его данным, за первые шесть месяцев 2013 года миссия ООН по содействию документально подтвердила 15 убитых и семь раненых среди гражданского населения в ходе семи раздельных операций беспилотных летательных аппаратов, целью которых были антиправительственные силы. В Йемене, по разным данным, по той же причине погибли от 21 до 58 мирных жителей.

Как подчеркнул Эммерсон, "участие ЦРУ в боевых контртеррористических операциях в Пакистане и Йемене является практически непреодолимым препятствием для прозрачности"применения дронов. Спецдокладчик ООН не считает, что соображения национальной безопасности оправдывают сокрытие данных о жертвах среди гражданского населения.