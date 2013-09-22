Беспилотник США в Пакистане убил шестерых людей

Атака произошла к западу от города Мираншах в племенной области Северный Вазиристан. Всего беспилотники выпустили четыре ракеты. Сообщается, что три человека получили ранения.

Северный Вазиристан считается оплотом боевиков террористической организации "Аль-Каида"и вооруженных сторонников движения "Техрик-и-Талибан Пакистан" ("Движение талибов Пакистана"), сообщает РИА Новости.

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В июне пакистанский премьер-министр Наваз Шариф призвал США прекратить удары беспилотников по целям на северо-западе Пакистана, в ходе которых гибнет большое число мирных жителей. По данным британской некоммерческой организации "Бюро расследовательской журналистики", в результате атак БПЛА в Пакистане с 2004 по 2013 годы погибли от 2,6 тысячи до 3,4 тысячи человек, из которых от 470 до 890 - мирные жители.