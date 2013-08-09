Американские беспилотники нанесли удары по территории Йемена
Американские беспилотники нанесли удары по территории Йемена, уничтожив 12 боевиков.
Американские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) нанесли три ракетных удара по различным целям на территории Йемена, уничтожив 12 предполагаемых боевиков "Аль-Каиды", передает РИА Новости.
В течение последних двух недель американские беспилотники активизировали свои действия в воздушном пространстве Йемена. Жертвами ударов БПЛА за это время, по данным йеменских военных, стали 34 исламистских экстремиста.
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В четверг беспилотники обстреляли цели в провинциях Сана и Хадрамаут. Все три удара были нанесены по автомобилям, в которых находились предполагаемые боевики. Кроме того, беспилотные аппараты в четверг несколько часов барражировали над столицей Йемена Саной.
Два дня назад США вывезли часть сотрудников посольства из Йемена на военно-транспортном самолете в связи с возможной террористической угрозой.