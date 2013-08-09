Американские беспилотники нанесли удары по территории Йемена

Американские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) нанесли три ракетных удара по различным целям на территории Йемена, уничтожив 12 предполагаемых боевиков "Аль-Каиды", передает РИА Новости.

В течение последних двух недель американские беспилотники активизировали свои действия в воздушном пространстве Йемена. Жертвами ударов БПЛА за это время, по данным йеменских военных, стали 34 исламистских экстремиста.

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В четверг беспилотники обстреляли цели в провинциях Сана и Хадрамаут. Все три удара были нанесены по автомобилям, в которых находились предполагаемые боевики. Кроме того, беспилотные аппараты в четверг несколько часов барражировали над столицей Йемена Саной.

Два дня назад США вывезли часть сотрудников посольства из Йемена на военно-транспортном самолете в связи с возможной террористической угрозой.