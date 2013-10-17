В Пекине 2 миллиона водителей заставят пользоваться машинами через день

В китайской столице решили еще больше ужесточить требования к дорожному движению в дни повышенной загрязненности воздуха. В дальнейшем при появлении сильного смога частные авто с номерными знаками, оканчивающимися на четные и нечетные числа, будут ездить поочередно. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Такие правила будут введены в Пекине "в ближайшем будущем", говорится в опубликованной сегодня городскими властями Программе экстренных мер по борьбе с загрязнением воздуха. При "красном" уровне загрязнения будут отменяться занятия в школах и закрываться детские сады. В гаражах и на парковках также останутся 30% государственных авто.

Если предлагаемая система будет принята, дополнительно более 2 млн горожан будут вынуждены пользоваться в "нечистые" дни городским общественным транспортом, который частично уже переведен на газ. На линиях появятся дополнительные автобусы, а метрополитен будет работать на час дольше.

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Столица КНР вводит четырехуровневую систему предупреждения об опасном загрязнении воздуха. "Красный" уровень будет свидетельствовать о чрезмерном количестве твердых частиц примесей на протяжении трех дней. В этом случае предприятиям будет предписано прекратить производство либо снизить его интенсивность. Будут запрещаться строительные работы, устройство фейерверков, а также приготовление пищи под открытым небом.

Сейчас в Пекине действует порядок, при котором все частные автомобили могут использоваться не более четырех дней в рабочую неделю. Ограничена также выдача новых номерных знаков. Всего в городе насчитывается 5,37 млн легковых и грузовых автомобилей, автобусов и мотоциклов.