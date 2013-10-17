Бюджетный кризис обошелся экономике США в $24 миллиарда

Прекращение финансирования госучреждений в США из-за не принятого вовремя бюджета обошлось американской экономике в 24 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на рейтинговое агентство Standard & Poor's. По его данным, темпы экономического роста из-за бюджетного кризиса оказались ниже на 0,6%.

В среду сенат США одобрил компромиссный документ, предусматривающий временное возобновление финансирования госучреждений и повышение лимита госдолга, чтобы предотвратить первый в истории страны дефолт.

Законопроект предусматривает возобновление финансирования госучреждений до 15 января 2014 года и расширение лимита на заимствования до 7 февраля. Кроме того, предполагается, что представители обеих палат проведут переговоры по финансовым реформам и доложат конгрессу о результатах к 13 декабря.

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S&P отмечает, что временное решение не избавит США от тех же угроз в краткосрочной перспективе, а потребительская активность в период праздников может оказаться ниже ожидавшейся.

"Если люди боятся, что политическое противостояние возобновится, что есть риск очередного прекращения финансирования госучреждений, они побоятся и раскрывать свои чековые книжки", - считает агентство.