Убытки от простоя госучреждений в США составят $300 миллионов ежедневно

Из-за приостановки работы государственных учреждений ВВП США каждые сутки будет терять 300 миллионов долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные компании IHS Inc, передает Лента.ру.

В такую сумму потери оцениваются на начальном этапе приостановки работы. Впоследствии негативный эффект простоя будет усугубляться, поскольку государственные расходы, которые распределяют органы управления, затрагивают все сферы бизнеса. Пауза в распределении этих денег спровоцирует нарастающий дефицит государственных средств в экономике, а это, в свою очередь, угрожает подорвать доверие инвесторов к США.

По прогнозу IHS, ВВП США в этом году должен вырасти на 2,2 процента. В компании подсчитали, что недельная приостановка работы госучреждений снизит ожидаемый рост экономики на 0,2 процента. Если деятельность органов управления не будет возобновлена через три недели, рост ВВП потеряет 0,9-1,4 процента.

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Власти США распорядились приостановить деятельность госучреждений 30 сентября поздно вечером по Вашингтону. Это первая мера подобного рода за последние 17 лет. Администрации президента пришлось пойти на такой шаг, так как законодателям не удалось договориться о принятии законопроекта, в котором прописывается финансирование органов управления. Белому дому не удалось вовремя провести проект через Конгресс, поскольку Палата представителей находится под контролем оппозиционной Республиканской партии и блокирует не устраивающий ее документ.

В результате временной приостановки деятельности части госучреждений около 800 тысяч служащих будут отправлены по домам, пока Конгресс не примет необходимый документ. На своих рабочих местах останутся 1,3 миллиона госслужащих, работа которых является особенно важной, 1,4 миллиона военных, 500 тысяч сотрудников почты и другие работники, служащие в учреждениях с независимым финансированием.