Бюджетные переговоры в сенате США приостановлены
Бюджетные переговоры в Сенате США прерваны из-за неясной позиции республиканцев, контролирующих нижнюю палату Конгресса.
Переговоры прекращены, пока контролирующие Палату представителей республиканцы не разработают собственный план, сказал один из руководителей демократов, сенатор Ричард Дурбин, пишет РИА Новости со ссылкой на Рейтер.
Республиканцы и демократы в Сенате сообщали в последние дни о прогрессе в ходе переговоров, которые позволили бы разблокировать финансирование федерального правительства и повышение "потолка" госдолга.
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Однако данный план должны одобрить или, по крайней мере, поставить на голосование обеих партий республиканцы, составляющие большинство в Палате представителей.
Республиканцы в Конгрессе отказались проводить бюджет и повышать долговой "потолок", пока контролирующие Сенат и Белый дом демократы не согласятся "затормозить" реформу здравоохранения, считающейся одной из основных инициатив нынешнего президента США, и резко сократить дефицит бюджета.
Тем временем многие федеральные учреждения частично закрылись с 1 октября из-за отсутствия бюджета на новый финансовый год. В результате около 800 тысяч федеральных госслужащих отправили в отпуск, еще около миллиона работают без зарплаты.
Барак Обама и его демократическая партия заявляют, что закон о реформе был принят три года назад и его действие не может быть предметом обсуждения