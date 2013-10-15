Бюджетные переговоры в сенате США приостановлены

Переговоры прекращены, пока контролирующие Палату представителей республиканцы не разработают собственный план, сказал один из руководителей демократов, сенатор Ричард Дурбин, пишет РИА Новости со ссылкой на Рейтер.

Республиканцы и демократы в Сенате сообщали в последние дни о прогрессе в ходе переговоров, которые позволили бы разблокировать финансирование федерального правительства и повышение "потолка" госдолга.

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Однако данный план должны одобрить или, по крайней мере, поставить на голосование обеих партий республиканцы, составляющие большинство в Палате представителей.

Республиканцы в Конгрессе отказались проводить бюджет и повышать долговой "потолок", пока контролирующие Сенат и Белый дом демократы не согласятся "затормозить" реформу здравоохранения, считающейся одной из основных инициатив нынешнего президента США, и резко сократить дефицит бюджета.

Тем временем многие федеральные учреждения частично закрылись с 1 октября из-за отсутствия бюджета на новый финансовый год. В результате около 800 тысяч федеральных госслужащих отправили в отпуск, еще около миллиона работают без зарплаты.

Барак Обама и его демократическая партия заявляют, что закон о реформе был принят три года назад и его действие не может быть предметом обсуждения