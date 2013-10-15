Во Франции арестован один из ближайших союзников Саакашвили
19:39, 15 октября 2013Мир
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Во Франции арестован союзник Президента Грузии Михаила Саакашвили, бывший министр обороны Грузии Давид Кезерашвили.
Давид Кезерашвили считается одним из ближайших союзников Саакашвили / Фото: prime-news.ge
В розыск Кезерашвили был объявлен тбилисским судом в феврале этого года. Бывшего чиновника, который возглавлял грузинское министерство обороны с 2006 по 2008 год, обвиняют в коррупции.
Об этом сообщило МВД Грузии, пишет Радио Свобода.
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Отмечается, что после победы на парламентских выборах в стране в октябре 2012 года оппозиционной коалиции «Грузинская мечта» был возбужден ряд уголовных дел в отношении членов пропрезидентской партии «Единое национальное движение».
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