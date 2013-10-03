Саакашвили помиловал 18 тысяч осужденных

Президент Грузии Михаил Саакашвили в среду, 2 октября, подписал распоряжение об освобождении от наказания около 18 тысяч человек, которые были условно осуждены за разные преступления, сообщает Зеркало Недели.

"19 августа президент объявил об амнистии для около 18 тысяч условно осужденных, и сегодня президент подписал соответствующее распоряжение", - сказал руководитель администрации президента Андро Барнов на брифинге.

По его словам, выдача индивидуальных выписок для получения справки о судимости начнется с 3 октября.

Акт о снятии условного заключения, а также судимости со всех амнистированных и тех, кто отбыл срок наказания, за исключением осужденных за особо тяжкие преступления, Саакашвили подписал по случаю праздника Преображения Господня. С 20 августа все условно осужденные и имеющие судимость могли обратиться в администрацию президента Грузии с соответствующим заявлением.

Данная инициатива президента Грузии не коснулась тех, кто был осужден за умышленное убийство, умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, умышленное убийство матерью новорожденного, половую связь и сексуальные действия в отношении малолетних, трефикинг, пытки, членство в воровском мире, "воров в законе", взрыв, преступления, связанные с ядерным оружием, и преступления против человечества.