Сегодня начинается большой мусульманский праздник - Курбан-байрам
08:37, 15 октября 2013Мир
4839 0
Сегодня, 15 октября, начинается Курбан-байрам, или праздник жертвоприношения, который является одним из главных праздников в исламе
Мальчики снимают кожу с барана на Курбан-байрам
Курбан-байрам начинается 10-го числа двенадцатого месяца мусульманского лунного календаря Зуль-хиджжа и длится несколько дней.
По теме: У мусульман начался священный месяц Рамадан
В этот день у паломников завершается хадж - паломничество в Мекку. Также на Курбан-байрам паломники приносят жертвы (курбан), в память об истории с Ибрахимом, который должен был принести в жертву Аллаху своего сына Исмаила, однако в последний момент ангел Джабраил принес овцу, которая заменила жертву. У христиан есть похожая история об Аврааме и его сына Исаака в Ветхом Завете.
В этот день мусульмане традиционно приносят в жертву овец, коз, верблюдов или коров.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter