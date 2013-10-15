Сегодня начинается большой мусульманский праздник - Курбан-байрам

Курбан-байрам начинается 10-го числа двенадцатого месяца мусульманского лунного календаря Зуль-хиджжа и длится несколько дней.

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В этот день у паломников завершается хадж - паломничество в Мекку. Также на Курбан-байрам паломники приносят жертвы (курбан), в память об истории с Ибрахимом, который должен был принести в жертву Аллаху своего сына Исмаила, однако в последний момент ангел Джабраил принес овцу, которая заменила жертву. У христиан есть похожая история об Аврааме и его сына Исаака в Ветхом Завете.

В этот день мусульмане традиционно приносят в жертву овец, коз, верблюдов или коров.