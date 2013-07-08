У мусульман начался священный месяц Рамадан

Согласно соблюдаемым мусульманами заветам, во время Рамадана до захода солнца нельзя есть, пить, целовать женщину и многое другое. Также традиционно во время Рамадана могут приостанавливаться торговые отношения и государственная деятельность. От некоторых ограничений поста освобождаются только роженицы и путники, пребывающие в дороге.

По теме: Мусульманам Крыма рекомендовали лишь 2 праздника "для проявлений любви"

Сегодня совет муфтиев России призвал мусульман в Сирии и Египте в связи с началом священного месяца Рамадан остановить вооруженные конфликты - противоборствующие стороны должны сесть за стол переговоров, сообщает РИА Новости.

"Сегодня мы наблюдаем конфликты в Египте, Сирии, других странах... Месяц Рамадан всегда был месяцем примирения, когда останавливались различные конфликты и кровопролития", - заявил в понедельник зампредседателя Совета муфтиев России, руководитель аппарата СМР Рушан Аббясов на пресс-конференции.

По его словам, российские мусульмане "призывают братьев и сестер по вере... с помощью Всевышнего сесть за стол диалога и решить проблемы путем переговоров - в тех государствах, где сейчас неспокойно".

Также мусульман уже поздравил с наступлением священного месяца президент США Барак Обама.

"Для 1,5 миллиарда мусульман Рамадан - это время глубоких размышлений, поста и благочестия. Это также возможность для семьи и друзей собраться и почтить те принципы, которые объединяют людей разной веры, приверженность миру, справедливости, равенству и состраданию к другим людям. Эти связи гораздо прочнее, чем разногласия, которые слишком часто разделяют нас", - сказал Обама.

По его словам, американские мусульмане вносят большой вклад в процветание страны, работая в правительстве, науке, бизнесе и благотворительности. Обама сообщил, что в этом году, как и в предыдущие четыре года, собирается пригласить группу мусульман на трапезу разговения в Белый дом. В США проживает 2,6 миллиона мусульман - менее 1% населения.

Президент США также заверил мусульман Ближнего Востока и Африки, что Вашингтон будет работать над демократическими изменениями в их странах.

По материалам: РИА Новости, УНИАН