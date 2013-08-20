Иран фактически остановил обогащение урана - в СМИ попал отчет МАГАТЭ

По данным МАГАТЭ, Иран приостановил работы по обогащению урана до уровня 20% и сконцентрировался на переработке этого материала в медицинские изотопы, кот орые использует для исследовательского ядерного реактора, пишет Newsru со ссылкой на Reuters.

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Согласно данным доклада, количество накопленного обогащенного урана у Ирана "не превысило красную линию", о которой говорил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу. Вместе с тем, Иран располагает 240-250-ю кг урана, обогащенного до уровня 20%, чего в теории будет достаточно для производства одного ядерного заряда.

Дипломатические источники, знакомые с докладом МАГАТЭ, отметили, что замедление работ не связано с избранием Хасана Роухани на пост президента Исламской республики, так как решение было принято еще до него.