Нобелевскую премию по химии вручили создателям моделей сложных химических систем
В этом году самую престижную научную награду получили Мартин Карплус (Martin Karplus), Майкл Левитт (Michael Levitt) и Арье Уоршел (Arieh Warshel) за «создание многоуровневых моделей сложных химических систем».
Фото: harvard.edu, stanford.edu, Catgunhome / Wikipedia
Трансляция пресс-конференции проводилась на сайте Нобелевского комитета.
Компания Thompson Reuters, которая занимается составлением наукометрических рейтингов, ранее предсказывала, что лауреатами премии в этом году могут стать изобретатели так называемой модульной «клик-химии» Барри Шарплесс, М.Г. Финн и Валерий Фокин. В числе других кандидатов называли исследователей возможностей ДНК-нанотехнологий Чада Миркина, Надриана Зеемана и Пола Алдивисатоса. Третьим кандидатом был Брюс Эймс, создатель одноименного генетического теста, сообщает Lenta.ru.
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В прошлом году лауреатами премии по химии стали Роберт Лефковиц и Брайан Кобилка. Нобелевский комитет отметил их исследования рецепторов, сопряженных с ГТФазами, так называемых рецепторов GPCR. В это семейство трансмембранных белков входят многие рецепторы вкуса, запаха, рецепторы гормонов, в том числе и адреналина.