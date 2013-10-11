Сегодня станет известен обладатель Нобелевской премии мира

Как сообщает РИА Новости, в списке претендентов на награду в этом году 259 кандидатов, из них 50 - общественные и международные организации. Об этом Норвежский нобелевский комитет заявил в начале марта, не упоминая, однако, имен (список кандидатов является секретным на 50 лет).

Фаворитом многих североевропейских СМИ и экспертов стала 16-летняя пакистанская школьница Малала Юсафзай - из-за ее выступлений в пользу образования для девочек на нее в октябре 2012 года совершил покушение боевик "Талибана", девушка получила тяжелое ранение. Вместе с тем, многие комментаторы отмечают, что ей вряд ли вручат награду, поскольку Нобелевская премия может оказаться для подростка непосильной ношей.

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В прошлом году Нобелевскую премию мира вручили Европейскому Союзу за 60-летний вклад организации и ее предшественников в продвижение мира, примирения, демократии и прав человека в Европе.

Сумма каждой из Нобелевских премий в этом году составляет 8 млн шведских крон (1,2 млн долларов).