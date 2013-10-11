Первый заместитель главы Пентагона подал в отставку

Картер покинет свой пост 4 декабря. "Сегодня я встретился с Эшем Картером и неохотно принял его решение уйти в отставку с поста первого замминистра обороны с 4 декабря, после более чем четырех с половиной лет службы", - сказал глава Пентагона Чак Хейгел.

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По его словам, Картер эффективно работал как под его руководством, так и будучи заместителем предыдущих глав Пентагона - Леона Панетты и Роберта Гейтса, сообщает РИА Новости со ссылкой на американское оборонное ведомство.

"На предыдущей должности - замглавы Пентагона по вопросам закупок, технологий и логистики - он оказывал выдающуюся поддержку министру Гейтсу и, что важнее всего, нашим военнослужащим", - сказал Хейгел.

Министр обороны США поблагодарил своего заместителя за службу и выразил надежду, что кадровые изменения не отразятся на эффективности работы.