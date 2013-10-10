Конгресс США восстановил выплаты семьям погибших военных

За документ о возобновлении выплат проголосовали в среду 425 конгрессменов, против не высказался никто.

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Официальный представитель Белого дома Джей Карни ранее сообщил, что президент Барак Обама поручил своей администрации сегодня же найти возможности для возобновления выплат. По его словам, Белый дом предупреждал конгрессменов, что эта проблема возникнет в случае прекращения финансирования госучреждений, пишет РИА Новости.

Республиканцы в свою очередь возложили ответственность за происходящее на администрацию. По их мнению, бюджетный кризис не препятствовал осуществлению выплат, а представители исполнительной власти неправильно истолковали ситуацию.

После того, как Конгресс не смог согласовать бюджет до начала нового финансового года 1 октября и финансирование госучреждений прекратилось, Пентагон сообщил, что не может законно выплачивать компенсации родным погибших.